La strategia "zero Covid" funziona?

Insieme alla Cina e alla Nuova Zelanda, l’Australia era fino a poco tempo fa uno dei paesi rappresentanti della strategia “zero Covid”, quella che prevede l’eliminazione completa del virus Sars-Cov-2 dal proprio territorio. In un intervento pubblicato domenica scorsa su News.com.au, il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato un cambio radicale di strategia: “Quando non sapevamo nulla di questo virus era importante concentrarci sul numero di casi perché il nostro sistema ospedaliero non sarebbe stato in grado di farcela”, ha scritto Morrison. “Da allora molto è cambiato. Oltre al numero di nuovi casi dobbiamo pensare a come riappropriarci delle nostre vite in un mondo con il Covid. Il numero di nuovi casi è importante, ma è solo una parte della storia”. Sin dalla fine di giugno la città più popolosa d’Australia, Sydney, sta vivendo un secondo durissimo lockdown.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE