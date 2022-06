La minaccia delle esercitazioni nucleari russe e la parola che arriva da nord: “Reinvasione”

Il Cremlino sa bene come fare sfoggio del suo potenziale bellico, quando farlo, e come mostrare i muscoli ai suoi avversari. Nel Donbas mangia un pezzettino alla volta la terra degli ucraini

Gli Stati Uniti manderanno i missili a medio-lungo raggio che gli ucraini chiedono da sempre per fermare l’avanzata russa nel Donbas. E la Russia, che considera l’invio di queste armi una provocazione diretta, mentre apre per la prima volta a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, risponde con una minaccia: il ministero della Difesa ha dichiarato all’agenzia Interfax che le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nord-est della capitale Mosca. Sono impegnati mille militari che per le manovre utilizzano cento veicoli, tra i quali i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, acronimo di yadernaya raketa sderzhivania: razzo di deterrenza nucleare. Si tratta di missili in grado di coprire una distanza di diecimila chilometri, hanno più testate nucleari che possono essere guidate per colpire più bersagli in modo indipendente.