La teoria morale della resa è un pretesto codardo opposto al realismo della resistenza

Stare dalla parte di Putin è un invito alla rassegnata, prudente accettazione del quieto vivere con la prepotenza anche quando si risolve in una minaccia letale per la libertà e l’identità di una nazione. Un campione d’epoca che va studiato

Stare dalla parte di Putin è una posizione politica e ideologica. Essere contro l’occidente e impermeabili alla sua retorica è un’altra posizione politica. Predicare la necessità e l’urgenza della pace è una posizione a sfondo religioso. Sono modi di trattare il bene e il male, mescolarli nei significati, e scegliere. Il cinismo moraleggiante, cioè l’indifferenza al bene e al male amministrata con una cautelosa etica del risparmio, un cinismo di specie inferiore a quello classico e politico, sta da un’altra parte. La teoria morale della resa, applicata alla difesa degli ucraini dall’invasione russa con il sostegno dell’occidente via sanzioni e armamenti, non è semplicemente un’opinione, è un campione d’epoca che va studiato; né va confusa con la discussione su quali siano le condizioni strategiche per il rilancio di un negoziato che non passi sulla testa di un esercito e di un popolo impegnati nei combattimenti.