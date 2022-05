Guerra Russia Ucraina, le notizie del giorno

Il Pentagono valuta l'invio di truppe all'ambasciata a Kyiv. L'Onu dice che gli sfollati hanno superato quota 100 milioni. Secondo l'intelligence di Mosca, la Russia in tre mesi ha perso tanti uomini quanti quelli persi dall'Urss nel conflitto afghano

Truppe americane per difendere l'ambasciata a Kyiv

Nella notte italiana il Wall Street Journal ha anticipato che il Pentagono starebbe pensando di inviare truppe speciali americane in Ucraina. Funzionari militari e diplomatici ne stanno valutando l'invio di marines a Kyiv per sorvegliare l'ambasciata americana appena riaperta. Il presidente Biden non ha ancora presentato la proposta. Anche se le truppe sarebbero dispiegate solo per la difesa e la sicurezza dell'ambasciata, che si trova nel raggio dei missili russi, la loro presenza in un territorio in guerra segnerebbe un'escalation rispetto alla promessa iniziale di Biden che nessun soldato americano sarebbe stato inviato nel paese.

I prigionieri dell'Azovstal saranno processati dal tribunale di Donetsk

C'è una breaking news dell'agenzia di stampa russa Interfax, secondo la quale il leader dei separatisti filo-russi a Donetsk ha detto che tutti i prigionieri di guerra ucraini che combattevano nell'acciaieria Azovstal saranno processati da un tribunale nell'auto- proclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia che nel 2016 raccolse in un report tutti i crimini commessi da quel battaglione durante la guerra del Donbas, ha spiegato due giorni fa sul Manifesto che gli uomini catturati dopo avere lasciato l'acciaieria di Mariupol, "come prigionieri di guerra, sono soggetti alla Convenzione di Ginevra che impone il divieto assoluto di maltrattamenti e tortura. Non possono essere portati in territorio russo né possono subire un processo da un tribunale di un soggetto non riconosciuto come le 'repubbliche' filorusse. E finita la guerra vanno restituiti all’Ucraina. Non possono subire un processo da un tribunale di un soggetto nazionale non riconosciuto. Hanno commesso crimini durante la guerra del 2014 sì, ma per quei crimini possono essere processati solo da un tribunale ucraino. Sarebbe un arbitrio farlo altrove, in Russia o nei territori ora occupati. Il diritto umanitario vige a prescindere dal nome che si dà alla guerra".

L'Oms: "248 attacchi verificati a strutture sanitarie"

La missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Ucraina dice di aver "verificato altri 30 attacchi all'assistenza sanitaria" nel paese. "Al 23 maggio, in Ucraina sono stati verificati 248 attacchi all'assistenza sanitaria. Questi attacchi hanno avuto luogo tra il 24 febbraio e il 19 maggio e hanno causato 75 morti e 59 feriti. L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo".

Davos senza russi: i parlamentari ucraini chiedono più sostegno

Domenica è cominciato a Davos, in Svizzera, l’incontro annuale del World Economic Forum, una fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra. L'Ucraina sarà in cima all'agenda, con un discorso speciale del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy previsto per le 11:15 ora locale (10:15 BST) e una discussione con Vitaliy e Wladimir Klitschko a seguire. Per la prima volta dal crollo dell’Unione Sovietica, in questa edizione non parteciperà nemmeno un politico o un imprenditore russo.

"Normalmente Davos è tutto incentrato su finanza, commercio ed energia. Ora la primissima sessione del WEF riguarda le sanzioni. Dice tutto sul mondo di oggi", ha twittato il ceo del fondo di investimento Hermitage Capital

Nel Donbas tra le 50 e le 100 vittime ucraine al giorno

Ogni giorno ci sono tra le 50 e le 100 vittime ucraine nell'est, ha detto domenica il presidente Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa. Zelensky non ha approfondito ulteriormente, ma sembra essere un riferimento alle perdite militari: un segno di quanto siano feroci i combattimenti nel Donbas. Le forze russe hanno intensificato i loro tentativi di conquistare l'area. I combattimenti più pesanti si concentrano intorno alle città gemelle di Sievierdonetsk e Lysychansk a Luhansk, una delle due regioni che compongono il Donbas. Serhiy Gaidai, il governatore di Luhansk, ha dichiarato in un'intervista televisiva locale che la Russia sta usando tattiche di "terra bruciata" nella regione.

Un record che non avrebbe mai dovuto essere stabilito

"Il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha ora superato per la prima volta il record di 100 milioni, spinto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti mortali", ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per Rifugiati. Il capo dell'UNHCR Filippo Grandi dice che si tratta di "una cifra grave, che fa riflettere ed è allarmante. È un record che non avrebbe mai dovuto essere stabilito. Deve servire come un campanello d'allarme per risolvere e prevenire conflitti distruttivi, porre fine alla persecuzione e affrontare le cause alla base che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case".

L'UNHCR afferma che la guerra in Ucraina ha provocato otto milioni di sfollati all'interno del paese mentre più di sei milioni di persone sono fuggite all'estero.

Tante vittime russe quante quelle del conflitto afghano

Nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence, il ministero della Difesa del Regno Unito sostiene che nei primi tre mesi di guerra è probabile che la Russia abbia subito un bilancio delle vittime simile a quello visto dall'Unione Sovietica durante i suoi nove anni di guerra in Afghanistan, quando Mosca perse 15.000 soldati. L'alto tasso di vittime può essere spiegato da una combinazione di scarse tattiche, copertura aerea limitata, mancanza di flessibilità e "un approccio di comando preparato a rafforzare il fallimento". Londra prevede che le vittime, che continuano ad aumentare, diventeranno più evidenti al pubblico russo e "l'insoddisfazione pubblica per la guerra e la volontà di darne voce potrebbero crescere".

Nessun cessate il fuoco prevederà la cessione di territori

L'Ucraina ha detto che non accetterà alcun accordo di cessate il fuoco che implichi la consegna di territori alla Russia, dopo che Mosca ha intensificato il suo attacco nella regione orientale del Donbas. "La guerra deve finire con il completo ripristino dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina", ha detto il capo di stato maggiore presidenziale ucraino, Andriy Yermak.

Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha offerto l'appoggio di Varsavia, e ha detto che la comunità internazionale deve chiedere il ritiro completo della Russia e che sacrificare qualsiasi territorio ucraino sarebbe un "colpo enorme" per l'Occidente. "Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul suo futuro", ha detto Duda.

Sabato il principale negoziatore ucraino, Mykhailo Podolyak, ha detto che “qualsiasi concessione alla Russia non è un percorso verso la pace, ma una guerra rinviata di diversi anni. L'Ucraina non commercia né la sua sovranità né i suoi territori e gli ucraini che vivono su di essi". Poche ore prima, il presidente Volodymyr Zelensky aveva suggerito che il suo governo era disposto a riprendere i colloqui con la Russia purché Mosca non avesse ucciso le truppe ucraine che difendevano le acciaierie Azovstal a Mariupol.