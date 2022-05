La special relationship di Draghi con Biden è un valore per l'Unione europea

In Europa c’è un nuovo baricentro: è a nord-est e con il cuore in Italia. Macron e Scholz sembrano vecchi conservatori diventati un freno per la risposta contro Vladimir Putin

La guerra in Ucraina sta facendo apparire Emmanuel Macron e Olaf Scholz, due progressisti relativamente giovani, alla guida dei due paesi “motore dell’Unione europea”, come due leader vecchi e conservatori, diventati un freno per una risposta decisa all’aggressione di Vladimir Putin. Nell’Europa post 24 febbraio l’asse franco-tedesco non solo ha perso tono e vigore, ma anche la sua centralità negli equilibri di potere interni all’Ue. I principali beneficiari sono i paesi dell’est e del nord, che hanno offerto un sostegno indefesso all’Ucraina e compiuto scelte interne coraggiose. Con il loro esempio, stanno imponendo l’agenda all’Ue. Francia e Germania sono sulla difensiva, i Paesi Bassi sono meno importanti e il sud sta diventando irrilevante. Con un’eccezione: Mario Draghi, grazie al suo rapporto speciale con Joe Biden e Janet Yellen, dà all’Italia un protagonismo inedito.