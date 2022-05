Perché Biden ha deciso di mandare le sue truppe in Somalia

Le elezioni dello scorso 15 maggio in Somalia si sono tenute dentro un hangar aeroportuale. Luogo bizzarro in cui votare, ma serviva uno stabile che fosse a prova di bomba e che reggesse anche in caso di attentato terroristico, così la scelta è stata obbligata. Fuori dall’hangar, in funzione protettiva, erano schierate le forze armate dell’Unione africana. Per di più nella capitale Mogadiscio era stato indetto un coprifuoco. Tutto per evitare che al Shabaab – il gruppo terroristico islamista alleato di al Qaida che nel paese è così influente da controllare la riscossione delle tasse, i commerci e buona parte del sistema giudiziario – riuscisse a colpire il prossimo presidente eletto. Basterebbero questi dati per farsi un’idea del grado di precarietà della democrazia somala, ma ce ne sono degli altri che meritano di essere citati: le elezioni si sono tenute con oltre un anno di ritardo, in quello che per una fetta di popolazione era un tentativo illegittimo dell’ex presidente Mohamed Abdullahi Mohamed (noto anche come Farmajo) di mantenere il potere oltre il proprio mandato. Per altri, invece, la situazione non rendeva possibile lo svolgimento del processo elettorale proprio per l’estrema mancanza di sicurezza. Altro dettaglio significativo: una legge approvata due anni fa prevede che finalmente tutti i cittadini possano partecipare alle elezioni, dopo decenni in cui il diritto di voto in Somalia era riservato ai capi dei clan. Non è stato possibile: hanno votato solamente i 328 parlamentari chiusi nell’hangar.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE