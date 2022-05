Il discorso di Macron e l'appuntamento a Kyiv dell'Europa

Milano. Domenica i paesi del G7 faranno una videoconferenza assieme al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per parlare del sostegno alla controffensiva contro le forze di Vladimir Putin, delle sanzioni, dei prossimi passi e per celebrare il giorno della vittoria contro il nazismo, “la data storica della fine della Seconda guerra mondiale in Europa", ha detto la portavoce del governo tedesco annunciando l’incontro – la Germania ha la presidenza del G7. Questa settimana il Parlamento ucraino ha spostato la festa della vittoria dal 9 maggio all’8 maggio, un gesto simbolico che sa di nuova appartenenza. La vittoria non è celebrata in modo uguale e nella stessa data da tutti i paesi occidentali (in Italia festeggiamo il 25 aprile).

