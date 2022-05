Tutti i modi che sta trovando l'Ungheria per mettersi di traverso in Europa

Milano. L’Europa prepara la celebrazione della dichiarazione di Schuman, pronunciata il 9 maggio del 1950 dall’allora ministro degli Esteri francese che cominciava con: “La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”. Il Parlamento ucraino martedì ha cancellato la festa della vittoria contro il nazismo celebrata dai sovietici, il 9 maggio come sappiamo bene dai preparativi feroci di Vladimir Putin: ora l’Ucraina festeggerà la vittoria contro il nazismo l’8 maggio, come fanno gli inglesi, gli americani e naturalmente gli europei. Sono piccoli passi simbolici verso l’avvicinamento di Kyiv all’occidente e all’Europa, passi sistematicamente ostacolati dall’Ungheria di Viktor Orbán.

