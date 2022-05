I combattenti di Azovstal non sono i 300 spartani

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che dentro all’acciaieria Azovstal è come l’inferno. Da due mesi, i civili rintanati nei sotterranei insieme ai combattenti che resistono vengono bombardati e vivono con la morte attorno. Se si pensa a Mariupol si pensa all’inferno, lo ha detto Zelensky, ma lo hanno detto anche il segretario generale dell’Onu, António Guterres, e il sindaco legittimo della città, Vadym Boichenko. Le bombe russe continuano a tormentare l’acciaieria e i mezzi per evacuare i civili, ne sono rimasti circa duecento, fanno fatica ad avvicinarsi. I combattenti dentro all’impianto resistono, cercano di contrattaccare, ma il senso della loro resistenza non sta più nella vittoria a Mariupol, quanto nel non consentire che le truppe russe raggiungano gli altri soldati. Più resiste Mariupol, più si ritarda l’avanzata dei russi nel Donbas e più tempo hanno gli ucraini per rifornirsi. La resistenza di Azovstal è importante per tutta la nazione. Mikhail Khodorkovsky, uno dei primi oppositori di Vladimir Putin, ha scritto che Azovstal sono le Termopili del Ventunesimo secolo, alludendo alla battaglia dei trecento spartani contro i persiani. Il paragone rende bene l’idea della resistenza, ma rimpicciolisce il suo valore. La differenza fra le Termopili e Azovstal sta nel fatto che i combattenti ucraini per due mesi hanno ritardato e stanno ritardando l’avanzata dei russi, hanno impegnato e stremato le forze russe che Mosca avrebbe dovuto e voluto dispiegare altrove nel Donbas per dare inizio al grande attacco. A Mariupol resistono perché dopo questi due mesi di combattimenti feroci, i soldati russi che andranno a schierarsi lungo la linea del fronte verranno da un assedio ininterrotto, dal tentativo di prendere un’acciaieria fatta di cunicoli e labirinti, costruita in tempi sovietici per resistere a un attacco nucleare. E’ anche questa resistenza che consente oggi agli ucraini di contrattaccare a nord-est, a fare azioni nelle aree di Kharkiv e Izyum. Le Termopili furono una battaglia, non una strategia. Azovstal è parte di una strategia e non solo una battaglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE