La diga di Lyman. Nella base sotterranea con il comandante che difende il Donbas

I russi bombardano tutto il giorno per provocare un'esondazione, intrappolare gli ucraini nelle posizioni di difesa e colpirli alle spalle. “Questa mattina è morto uno dei miei, non abbiamo ancora avuto il tempo di mettere in ordine”, spiega Fox, il militare a capo di questo centro di comando

Kramatorsk, Donbas. Fox è il nome di battaglia del comandante della brigata che difende Lyman e l’area circostante. Nella base sotterranea che è il loro centro di comando ci sono le lavagne magnetiche, i monitor e le mappe stese su un grande tavolo al centro della stanza. Si strofina la faccia con le mani e parla con i suoi dodici uomini, soprattutto con Dimitri, l’unico ingegnere sul posto. “I russi stanno prendendo di mira la diga”, arrivando in città si vedevano le macerie: l’hanno sfiorata, i danni per il momento sono limitati ma i colpi continuano a piovere in quella direzione e l’obiettivo è provocare l’esondazione. In quel caso le posizioni ucraine – che sono accanto – si ritroverebbero in acqua e quindi in trappola. Bisogna prendere una decisione difficile perché spostarsi da lì vuol dire abbandonare la città, ci vivono ancora quasi diecimila persone ed è uno snodo ferroviario importante.