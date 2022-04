Quanto tempo ha ancora la Russia per avanzare nel Donbas

L’offensiva del Donbas è più semplice per Mosca di quanto fosse l’assedio di Kyiv, ma il 24 febbraio poteva contare sull’effetto sorpresa che oggi non esiste più: il rovescio della medaglia dovrebbe essere l’esperienza, il tempo per correggere gli sbagli e la conoscenza acquisita delle tecniche del nemico. Invece i russi stanno commettendo lo stesso errore di due mesi fa, l’Institute for the Study of War ha scritto che continuano a “mandare al fronte le truppe di rinforzo appena diventano disponibili, invece di assembrarle e inviarle a combattere solo quando sono tutte pronte, di modo da poter poi lanciare un’offensiva coordinata”. Le notizie che arrivano dal campo di battaglia indicano che i rinforzi arrivano con il contagocce ed entrano subito in azione alla spicciolata, in questo modo Mosca perde un vantaggio che in Donbas sembrava scontato: la compattezza. Gli analisti militari questa volta si aspettavano una vera concentrazione e poi un grande assalto, che però non si vede. I russi stanno comunque avanzando, domenica anche fonti ucraine parlavano di combattimenti a Zarichne e a Yampil e significa che la Seconda armata combinata ha fatto diversi passi verso ovest. Il punto però è un altro, non c’è stato nessun successo rilevante e gli esperti si domandano se ormai non sia troppo tardi. I tempi sono stretti e in questo caso non c’entra la fretta del Cremlino per ragioni politiche.

