Gli alleati sono pronti a dare a Kyiv garanzie di sicurezza (a metà)

Bruxelles. E’ una garanzia di sicurezza molto al di sotto di quella prevista dall’articolo 5 della Nato quella che gli europei sono disposti a dare all’Ucraina nel quadro di un ipotetico accordo di pace con la Russia. Non deve essere un nuovo memorandum di Budapest, quello con cui nel 1994 l’Ucraina rinunciò alle armi nucleari in suo possesso in cambio delle assicurazioni di Russia, Stati Uniti e Regno Unito di proteggere la sua sicurezza, indipendenza e integrità territoriale. Ma non ci sarà alcun obbligo vincolante per le potenze garanti di intervenire militarmente a difesa di Kyiv in caso di nuova aggressione, che è il cuore della difesa collettiva della Nato. Ciò su cui stanno lavorando l’Ue e i governi disponibili a farsi garanti è l’impegno a fornire all’Ucraina aiuti militari sufficienti per difendersi da sola. “Qualcosa che non sia una Budapest 2, che non sarebbe sufficiente per gli ucraini”, spiega al Foglio una fonte dell’Ue. “Ma qualcosa, che senza minacciare la Russia, ci permetta di dare agli ucraini ciò che garantisca loro di poter difendere il loro territorio e i loro cittadini”, dice la fonte dell’Ue. Il modello sarebbe simile a quello che gli alleati stanno facendo oggi, ma molto più in grande: fornire sistemi di difesa, armi avanzate e addestramento, senza un coinvolgimento militare diretto. Quello tra Kyiv e Mosca “deve essere un accordo di pace che permetta all’Ucraina di difendersi in futuro” , ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, allo Spiegel.

