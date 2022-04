Guerra in Ucraina. Le notizie di oggi

"Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri partner hanno e che sono paragonabili a quelle usate dalla Russia, avremmo già posto fine a questa guerra. Avremmo già ristabilito la pace e liberato il nostro territorio dagli occupanti. Perché la superiorità dell'esercito ucraino in tattica e saggezza è abbastanza ovvia... Non è giusto che l'Ucraina sia ancora costretta a chiedere ciò che i suoi partner hanno immagazzinato da qualche parte per anni. È loro dovere morale prima di tutto aiutare a proteggere la libertà . Aiuta a salvare la vita di migliaia di ucraini£", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky;