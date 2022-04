Il consigliere di Zelensky e Julia Ioffe parlano degli occhi chiusi sui crimini di Putin 

"Alla fine della settimana scorsa ho parlato con Serhiy. Volevo chiedergli come fosse stato visitare i luoghi delle atrocità commesse dall’esercito russo, e lui ha accettato immediatamente. Dire che sembrasse esausto dopo sei settimane di guerra vissute dentro l’ufficio del presidente ucraino sarebbe un eufemismo. Riuscivo a malapena a sentirlo, la sua voce era così debole che per trascrivere le sue parole ho dovuto ascoltare la registrazione dell’intervista in completo silenzio: ma ne è valsa la pena”. Così Julia Ioffe, giornalista americana di origini russe, racconta la sua intervista al consigliere di Zelensky Serhiy Leshchenko, pubblicata su Puck. Ioffe dice di aver incontrato per la prima volta Serhiy grazie a Mustafa Nayyem, quando sulla scia della rivoluzione del Maidan entrambi si candidarono al parlamento ucraino, la Rada, vincendo. Come Mustafa, anche Serhiy era stato un famoso giornalista d’inchiesta, era riuscito a smascherare la corruzione ai più alti livelli del governo ucraino. Come lui stesso dice, anche quando è entrato in politica, non ha mai abbandonato il suo “istinto giornalistico”.

