Correndo dietro la gauche Macron cambia persino idea sulle pensioni

Parigi. Les Echos l’ha ribattezzata “la bataille des retraites”, perché è attorno alla riforma delle pensioni che si sta consumando lo scontro più aspro tra il presidente uscente, Emmanuel Macron, e la leader del Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen, entrambi alla ricerca di quella riserva di voti che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista del secondo turno del 24 aprile. L’attuale inquilino dell’Eliseo ha iniziato con il piede sull’acceleratore la sua campagna dell’entre-deux tours, recandosi lunedì nelle terre ruvide degli Hauts-de-France, e più precisamente a Denain (Nord) e Carvin (Pas-de-Calais) dove la rivale sovranista ha raccolto rispettivamente il 42 e il 40,70 per cento, e lui meno del 20 per cento. A Denain, la città del portavoce di Rn, Sébastien Chenu, Macron ha passato due ore a fare pedagogia sulla riforma delle pensioni. Ma lo scambio di vedute con gli abitanti non è stato semplice: tutti, in modo più o meno brusco, hanno manifestato la loro ostilità al suo progetto di innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 62 a 65 anni entro il 2030 (di quattro mesi ogni anno a partire dal 2023). “Si parla molto dell’innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni, ma non si parla mai di tutti i progressi che permette di finanziare”, ha detto il presidente-candidato ai presenti, prima di aggiungere: “Capisco bene la vostra l’inquietudine sul livello attuale delle pensioni, ma il programma di Marine Le Pen non permette di aumentarle! Io sono come Jaurès, parto dalla realtà per andare verso l’ideale”.

