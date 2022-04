Così la gauche radicale vive l'appello della Le Pen al voto di protesta

Parigi. Jean-Yves Camus è uno dei massimi politologi francesi. Dal 2014, dirige l’Observatoire des radicalités politiques presso la Fondation Jean-Jaurès e nel 2015, assieme a Nicolas Lebourg, ha pubblicato un libro capitale per capire l’evoluzione delle destre estreme nel continente europeo, “Les droites extrêmes en Europe” (Seuil). In una conversazione con il Foglio, Camus analizza il voto di domenica, primo turno delle elezioni presidenziali francesi, e le strategie dei due finalisti, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, in vista del ballottaggio. “Ciò che colpisce, sicuramente, è il crollo delle due famiglie politiche tradizionali della Quinta Repubblica, la socialdemocrazia e la destra conservatrice moderata incarnate dal Partito socialista e dai Républicains – dice Camus – E’ un caso unico in Europa e non è una buona notizia per la democrazia”. Secondo il politologo francese, tuttavia, bisognerà attendere le legislative per sapere se socialisti e gollisti “entreranno in uno stato di morte cerebrale”, perché “hanno ancora molti eletti a livello locale e nazionale, consiglieri, parlamentari, senatori e ovviamente militanti”. Di certo, sottolinea Camus, necessitano entrambi di un lavoro di rifondazione, anche se in condizioni diverse. “A sinistra, la questione della rifondazione è più complessa perché esistono tre famiglie politiche che non hanno lo stesso ‘software’: c’è la gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, ci sono i verdi e infine i socialdemocratici. Su temi centrali come la politica estera, la laicità, il comunitarismo, l’ambiente e il nucleare non sono sulla stessa linea, dunque sarà più difficile trovare la quadra”, spiega Camus. “Nella destra gollista, invece, la rifondazione è una questione tutta interna ai Républicains. Certo, bisognerà trovare una sintesi tra la linea conservatrice moderata e quella nazional-identitaria, ma l’operazione potrebbe essere più semplice rispetto a quella che attende la sinistra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE