Com'è che ora il governo inglese si è messo in testa di vendere Channel 4

Londra. Che senso ha privatizzare Channel 4? Questa è la domanda che si pongono in molti in Gran Bretagna dopo che l’esecutivo ha messo in vendita l’emittente ideato dall’allora governo Thatcher nel 1982 per rivolgersi a un pubblico più giovane. Pur essendo sotto il controllo del ministero della Cultura, Channel 4 si autofinanzia attraverso la pubblicità e, a differenza della Bbc, non costa una sterlina al contribuente. Inoltre l’emittente ha un bilancio in attivo e ha sfruttato le opportunità della transizione digitale meglio di altri. Dunque, perché il governo ha deciso di vendere uno dei propri gioielli di famiglia, scatenando oltretutto una rivolta nel mondo della cultura inglese e in una parte del milieu conservatore?

