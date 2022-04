Fragile un'imputazione per genocidio alla Corte dell'Aja. Parla il giurista De Sena

"I tribunali penali internazionali fanno quello che possono”, dice così al Foglio Pasquale De Sena, presidente della Società italiana di diritto internazionale e professore ordinario all’Università di Palermo. “Sono gli stati che decidono se, in che modo e fino a che punto le corti possono agire. Lo Statuto della Corte dell’Aja non è stato sottoscritto da Stati Uniti, Cina e Russia. Neanche l’Ucraina ne è parte. Sembra quasi che la non adesione sia un contrassegno dell’entrata nel club delle superpotenze. Per contro, l’Italia è tra i paesi firmatari ma a distanza di ventiquattro anni dall’entrata in vigore deve ancora introdurre nel nostro ordinamento i crimini previsti dallo Statuto, recentemente il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha costituito una commissione per rimediare a questo ritardo”.

