Genocidio o no? I giuristi ci dicono come si porta Putin alla sbarra

Quali sono i margini per poter perseguire il presidente russo in seno alla Corte penale internazionale? E per quali fattispecie di reato? Parlano Salvatore Zappalà e Micaela Frulli

Esiste un giudice a Kyiv? I responsabili dei fatti drammatici cui assistiamo da oltre quaranta giorni saranno assicurati alla giustizia? La Corte penale internazionale (Cpi) può esercitare la giurisdizione per crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e, con alcune limitazioni, per il crimine di aggressione, ma soltanto se i comportamenti delittuosi vengono commessi sul territorio degli stati parte o verso cittadini di nazionalità degli stati parte. Russia e Ucraina, al pari di Stati Uniti e Cina, non sono stati parte. “E' vero, i protagonisti di questa guerra non hanno sottoscritto lo Statuto di Roma istitutivo della Cpi ma a partire dal 2014, dopo i fatti di Maidan e l’annessione della Crimea, l’Ucraina ha depositato presso la Cpi due dichiarazioni di accettazione della giurisdizione. E’ un meccanismo consentito dall’art 12 dello Statuto”, spiega al Foglio Salvatore Zappalà, professore di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Catania. “La Corte può attivarsi anche in seguito a una richiesta del Consiglio di sicurezza dell’Onu ma, nel caso specifico, è improbabile dal momento che la Russia è membro permanente”.