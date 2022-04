Putin vuole tornare agli antichi fasti e per riuscirci è pronto a tutto

L’espansione della sfera d’influenza russa nello spazio post-sovietico è una delle principali motivazioni per l'invasione dell'Ucraina. Per raggiungere il suo obiettivo Putin non si pone limiti, anche a costo di costo di sfaldare le partnership regionali e le alleanze nell'est dell'Europa

L’espansione della sfera d’influenza russa nello spazio post-sovietico è una delle principali motivazioni che hanno spinto Vladimir Putin ad invadere l’Ucraina. Il Cremlino vuole tornare agli antichi fasti, poco importa se imperiali o sovietici e per riuscirci è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Anche a costo di sfaldare le partnership regionali, come l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), che ha costruito laboriosamente nel corso degli ultimi decenni. La CSTO è un’alleanza politico-militare, poco conosciuta, siglata nel 1996 da sei nazioni post-sovietiche: Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. Un attacco contro uno degli Stati membri è considerato come un attacco contro tutti ed impegna i contraenti ad una reazione collettiva. Chi ne fa parte non può aderire ad altre alleanze militari, esattamente come nell’Alleanza Atlantica ma può scegliere di recedere, come accaduto nel 1999 ad Azerbaigian, Georgia ed Uzbekistan.