La neutralità per Erdogan non è sostenibile ancora a lungo. Spinge per la pace e teme Putin

La Turchia si sta prodigando per facilitare il negoziato tra Ucraina e Russia. Se il conflitto dovesse estendersi Ankara dovrebbe schierarsi con la Nato, alienandosi i favori del Cremlino: una prospettiva che il presidente turco non può permettersi in vista delle elezioni del 2023

Il presidente Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri Mevlüt Çavusoglu si stanno prodigando per facilitare il negoziato tra Ucraina e Russia perché sanno che per la Turchia la neutralità potrebbe non essere sostenibile nel lungo termine. Se il conflitto si dovesse estendere, Ankara dovrebbe schierarsi con la Nato e Erdogan non può permettersi di alienarsi i favori della Russia: il Cremlino può fare molto per minare le sue prospettive di rielezione nel 2023.