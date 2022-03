Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

Nonostante l'impegno di Mosca, le esplosioni su Chernihiv e intorno a Kyiv non si sarebbero fermate. Alcune truppe russe, indebolite, sono tornate in Russia e Bielorussia, dice la Difesa di Londra. La Germania teme il blocco del gas: attivato piano preallarme

I fatti più importanti della giornata:

Nonostante l'impegno di Mosca di ridurre le attività intorno alla capitale ucraina, ieri a Istanbul, stamattina si sono sentite esplosioni fuori Kyiv e su Chernihiv

Alcune truppe russe sono state costrette a tornare in Russia e Bielorussia, dice il ministero della Difesa britannico, perché hanno subito "pesanti perdite" e hanno bisogno di rifornimenti

La Germania è il primo paese europeo a prendere sul serio la minaccia di Mosca sul pagamento dei gas in rubli: attivato lo stato di preallarme

10: 00 Gli attacchi continuano su Chernihiv, anche a Kyiv esplosioni

Il governatore della regione settentrionale di Chernihiv, in Ucraina ha affermato sul suo canale Telegram di non aver visto nessuna sospensione degli attacchi russi nonostante la promessa fatta ieri da Mosca durante i negoziati a Istanbul. Chaus ha detto che le forze russe hanno "effettuato attacchi contro Nizhyn, compresi attacchi aerei, e per tutta la notte hanno colpito Chernihiv".

Anche fuori Kyiv si sono sentite esplosioni questa mattina, riporta la Bbc.

Leggi anche: Diffidenza al tavolo Mosca camuffa la ritirata da Kyiv, ma Washington non si fida. I punti in discussione nella trattativa Micol Flammini

09: 40 La Germania ha attivato lo stato di preallarme del piano di emergenza per il gas

Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha attivato la fase di preallarme del piano di emergenza per il gas "a causa dell'imminente deterioramento della situazione dell'approvvigionamento" di questa fonte di energia. E' quanto riferisce SPIEGEL. "Dobbiamo aumentare le misure precauzionali per essere preparati in caso di escalation da parte della Russia", ha detto il ministro alla vigilia della data in cui Vladimir Putin potrebbe accettare solo pagamenti in rubli per il gas russo. La fase di preallarme è il primo dei tre livelli del piano di emergenza del governo federale e non prevede ancora alcuna restrizione all'approvvigionamento da parte dello Stato.

09:00 Lamorgese: In Italia 75mila ucraini, gli arrivi rallentano

Si registra un rallentamento del flusso dei profughi ucraini verso l'Europa. "Alla data di ieri sono 75.115 i profughi ucraini entrati in Italia di cui 38.373 donne, 7.158 uomini e 29.222 minori", ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di un'audizione davanti al comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Si tratta prevalentemente "di donne e bambini che solo in piccola parte hanno fatto ricorso ai sistemi di accoglienza potendo disporre di un'autonoma sistemazione presso la comunità ucraina", ha aggiunto il ministro, chiarendo che a ieri risultano inseriti nel sistema dell'accoglienza "5.600 persone di cui 5.301 presso i Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e 299 nelle Strutture di accoglienza ed integrazione (Sai)".

8.30 Gran Bretagna: "Le truppe russe tornano in Bielorussia per rifornirsi"

Le forze russe sono state costrette a ritirarsi in Bielorussia e Russia per riorganizzarsi e rifornirsi. E' quanto sostiene l'intelligence britannica nell'ultimo rapporto condiviso questa mattina dal ministero della Difesa. Secondo quanto si legge, le unità russe dopo aver subito "pesanti perdite" sono costrette a "riorganizzarsi e rifornirsi". L'esercito russo ha reso noto ieri che avrebbe "drasticamente" ridotto le operazioni vicino a Kyiv e Chernihiv durante i colloqui di pace a Istanbul. "Tale attività sta mettendo ulteriore pressione sulla già tesa logistica della Russia e dimostra le difficoltà che il paese sta avendo nel riorganizzare le sue unità nelle aree operative in Ucraina" si legge nel rapporto, che sottolinea come la Russia "probabilmente continuerà a compensare la sua ridotta capacità di manovra a terra con attacchi di massa di artiglieria e missili".