La Russia annuncia la fase due: la liberazione del Donbas. Kyiv ora chiede i carri armati alla Nato

Il ministero della Difesa russo ieri ha detto che la prima fase dell’operazione russa – tradotto: dell’invasione brutale dell’Ucraina – si è conclusa e adesso l’esercito di Mosca è pronto a concentrarsi sulla liberazione completa della regione del Donbas. L’affermazione è suonata come una ritirata e un bluff, sicuramente il segnale del fatto che la Russia sta cercando il modo di uscire dallo stallo. Ieri è stato ucciso da un cecchino il settimo generale dell’esercito russo, arrivano voci non confermate di truppe che si ribellano ai comandanti: un colonnello sarebbe stato investito da un soldato con il carro armato come rappresaglia, e Kherson, l’unica grande città occupata, non è più interamente sotto il controllo russo. Mosca non aveva mai detto quali fossero gli obiettivi di questa “prima fase” e ieri il ministero della Difesa ha chiarito che non c’è mai stata l’intenzione di prendere Kyiv o Kharkiv, ma che la decisione di attaccarle è stata strategica: aveva l’obiettivo di tenere impegnate le forze ucraine in tutta la nazione in modo che non potessero accorrere subito nel Donbas, dove la Russia, nel frattempo, continuava ad avanzare.

