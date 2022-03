La scommessa di Scholz era giusta

Più impegno attivo in politica estera e maggiore autonomia dagli Stati Uniti. Li chiedono rispettivamente il 67 per cento e il 75 per cento dei tedeschi secondo una rilevazione della Körber Stiftung. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, due paesi anche geograficamente vicini ai confini orientali della Germania, ha risvegliato l’attenzione dei tedeschi per le crisi internazionali dopo molti lustri di placido sonno sotto l’ombrello (americano) della Nato. A settembre dello scorso anno solo il 45 per cento dei tedeschi voleva una Berlino più coinvolta sulla scena globale. La decisione del cancelliere Olaf Scholz di inviare aiuti militari all’Ucraina e di iniettare 100 miliardi di euro nelle casse della Bundeswehr, le Forze armate della Germania, non è stato dunque un colpo di testa ma riflette l’opinione di tanti elettori secondo cui è giunto il momento anche per la Repubblica federale di diventare grande.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE