Scholz risponde all'appello di Zelensky con give diplomacy a chance

Eppure la lezione dell’Ucraina dovrebbe essere stata appresa anche in Europa. Con Putin la diplomazia non ha molte possibilità

Volodymyr Zelensky giovedì ha chiesto a Olaf Scholz di tirare giù il muro della guerra di Vladimir Putin che separa l’Ucraina dall’Europa, supplicando il cancelliere tedesco di dare un senso alla frase “mai più” che da 80 anni viene ripetuta come una formula vuota. “Ogni anno i politici dicono ‘mai più’, ma vedo che queste parole non valgono niente. In questo momento un intero popolo viene distrutto in Europa”, ha detto Zelensky in un discorso al Bundestag.