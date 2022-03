Così l'alt right russa organizza in rete la purificazione che vuole Putin

Mercoledì il presidente ha attaccato in un discorso, oltre a Nato e occidente, anche gli oligarchi e chi “non può fare a meno di ostriche e foie gras”, i "traditori". Ma su Internet la caccia all'uomo evocata dal Cremlino esiste già, ad opera di estremisti neonazisti

Per chi frequenta “Male State”, l’idea della purificazione dei popoli di cui parla il presidente russo, Vladimir Putin, non suona affatto nuova. Anzi, nel discorso di mercoledì – in cui Putin ha attaccato tutti: l’occidente, la Nato ma anche gli oligarchi e chi “non può fare a meno di ostriche e foie gras” – i membri del Male State avranno apprezzato i riferimenti ai “traditori” e all’esigenza di una “pulizia”. Putin sembra sempre di più un membro onorario di questo gruppo di estremisti e troll d’estrema destra che da anni rappresentano la parte più violenta e radicale della politica russa.