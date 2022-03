La mediazione turca sul conflitto in Ucraina è stata un disastro

Ad Antalya va in scena il non dialogo tra Ucraina e Russia: Putin accetta solo la resa di Kyiv

Antalya – Il primo incontro di alto livello tra i responsabili della diplomazia di Russia e Ucraina ieri ad Antalya, in Turchia, avrebbe dovuto essere un “inizio decisivo” per un “negoziato costruttivo di pace” e invece si è rivelato il contrario: un “non dialogo”. È apparso in pubblico quasi incredulo Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri ucraino, dopo l’incontro di circa un’ora e mezza con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, con la mediazione voluta con insistenza dalla Turchia, dal suo ministro degli Esteri Mevlüt Çavusoglu e dal presidente, Recep Tayyip Erdogan.