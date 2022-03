Erdogan ora si reinventa paciere

Tutti insieme dobbiamo arrivare alla pace”, ha detto Recep Tayyip Erdogan al termine del colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin, domenica, nell’undicesimo giorno di assedio delle città ucraine. “Occorre adottare misure urgenti per raggiungere il cessate il fuoco”, ha aggiunto il leader turco. La mediazione di Erdogan ieri ha avuto un primo risultato: il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e quello ucraino, Dmytro Kuleba, hanno accettato l’invito del collega turco, Mevlüt Çavusoglu, a partecipare al Forum diplomatico di Antalya, alla fine della settimana. Dovrebbero partecipare entrambi, anche se si deciderà all’ultimo: dipende da come vanno gli altri incontri, come quello di ieri, il terzo round al confine con la Bielorussia, finito con qualche “piccolo sviluppo positivo”, ha detto Kyiv, sui corridoi umanitari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE