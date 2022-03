Russia-Ucraina, ora media la Turchia. Ad Antalya l'incontro tra Lavrov e Kuleba

I ministri degli Esteri russo e ucraino si incontrano per la prima volta dall'inizio della guerra alla presenza dell'omologo turco. Il ruolo di Ankara e le aspettative internazionali

Antalya. È iniziato alle ore 11 locali qui al Regnum Carya Hotel di Antalya l'atteso incontro trilaterale tra il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il suo omologo Russo Sergey lavrov, alla presenza del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il tentativo è dichiarare il cessate il fuoco in tutta l'Ucraina il prima possibile, prevenire ulteriori perdite di vite umane e favorire un negoziato di pace da proseguire a Istanbul.

Questo è il primo incontro di alto livello ministeriale tra Ucraina e Russia da quando quest'ultima ha dato il via all'invasione militare 24 febbraio. L'incontro avviene grazie all'attivismo diplomatico messo in atto in questi ultimi giorni dalla Turchia. Al termine dovrebbe tenersi un punto stampa dei tre ministri intorno alle 13 (ora locale). Il presidente turco vuole che dopo questo incontro di alto livello tra Russia e Ucraina il negoziato prosegua a Istanbul.

La Turchia, dunque, è il grande mediatore. È l'unico membro dell'Alleanza Atlantica che si oppone alle sanzioni economiche occidentali e a non aver chiuso il proprio spazio aereo ai russi: Tiene molto a svolgere un ruolo attivo nella crisi, ma appare sempre più bloccata tra Russia e Nato.