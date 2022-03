Scholz, Johnson e due lezioni per Draghi, sulla libertà e l'altra guerra da vincere 

Sappiamo cosa stiamo combattendo, ma sappiamo anche cosa stiamo difendendo? Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, due giorni fa lo ha detto in modo dirompente: “Stare al fianco dell’Ucraina significa stare dalla parte giusta della storia”. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, qualche giorno prima lo aveva detto in modo altrettanto chiaro: “Quello di Putin è un attacco alla democrazia e alla libertà”. Oggi, a trovare le parole giuste per fotografare senza ipocrisie il dramma ucraino generato dall’aggressione russa dovrà essere il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e le parole offerte in questi giorni da Scholz e da Johnson potrebbero aiutare il capo del governo a offrire qualche elemento utile per rispondere a una domanda importante: sappiamo cosa stiamo combattendo, ovvero Putin, ma siamo proprio sicuri di sapere cosa stiamo difendendo? Per provare a rispondere a questa domanda occorre allargare la nostra inquadratura e riconoscere le ragioni che fanno della guerra contro Putin una guerra all’interno della quale c’è qualcosa di più importante di un semplice e angosciante conflitto militare.

