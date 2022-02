Il referendum di Minsk per diventare l'avamposto nucleare di Putin

Vladimir Putin ha proposto di mandare una delegazione russa a Minsk per negoziare con l’Ucraina. Non vuole altri mediatori, solo la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia. In poche parole: Kyiv contro tutti, perché Putin e Aljaksandr Lukashenka sono alleati. Minsk è stata il centro dei negoziati anche otto anni fa, quando era scoppiata la guerra del Donbas, ma il dittatore bielorusso all’epoca voleva mostrare la sua neutralità, anzi, spesso faceva anche qualche dispetto a Putin, come quando andò a Kyiv per l’insediamento di Petro Poroshenko, il primo presidente ucraino dopo la rivolta di Euromaidan. Lukashenka è sempre stato un autocrate, non è mai stato invece un europeista e un occidentalista, ma negli anni precedenti alla sua ultima trasformazione si è mosso come meglio gli sembrava conveniente.

