Così la Cina fa da àncora di salvezza alla Russia sanzionata

Per sapere se e quanto funzioneranno le sanzioni economiche occidentali contro la Russia, imposte dopo la decisione di Putin di riconoscere le cosiddette repubbliche di Donetsk e Luhansk, bisogna capire se e quanto la Cina sarà disposta ad aiutare la Russia. Il leader Xi Jinping si trova in una situazione particolarmente complicata, perché sul piano politico non può non sostenere il Cremlino – con il quale condivide la strategia di smantellamento dell’ordine a guida americana – ma allo stesso tempo ha bisogno di un ecosistema commerciale favorevole anche con l’occidente. La crisi in Ucraina può essere vantaggiosa per la Cina, perché ha come conseguenza un’America distratta, ma Pechino è pur sempre il primo partner commerciale di Mosca, e le sanzioni potrebbero avere un effetto secondario anche sull’economia cinese, già colpita da anni di guerra commerciale con gli Stati Uniti. “La posizione del governo cinese è che le sanzioni non sono mai state uno strumento efficace per risolvere un problema e la Cina si oppone sempre a qualsiasi sanzione unilaterale illegale. Hanno mai risolto qualcosa le sanzioni americane o europee?”, ha detto ieri la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying (omettendo il fatto che la Cina, il 22 marzo dello scorso anno, ha imposto sanzioni unilaterali contro 10 individui e 4 istituzioni europee). Dopo l’aggressione della Crimea nel 2014, Pechino è stato il principale sponsor della Russia, e sebbene oggi la situazione sia ben più complessa questa partnership a lungo termine potrebbe minare dalle fondamenta la strategia delle sanzioni occidentale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE