Crisi in Ucraina, che cosa serve per poter dire: distensione

Bruxelles. La diplomazia del megafono per esporre in tempo reale le mosse del Cremlino, la minaccia di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l’unità del fronte occidentale a difesa della sovranità dell’Ucraina sembrano aver portato i loro frutti. La Russia martedì ha annunciato il ritiro di una parte delle sue truppe ammassate alla frontiera ucraina e ha detto di essere pronta a proseguire la via diplomatica per discutere il suo contenzioso di sicurezza con la Nato. La guerra “la vogliamo o non la vogliamo? Certo che no”, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, dopo aver incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz: “È esattamente per questo che abbiamo avanzato le nostre proposte per un processo di negoziato”. In occidente nessuno si fida più della parola di Putin.

