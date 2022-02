Il liberale Koenig ci dice la parola-chiave per la Francia: semplificare

Parigi. Nel 2016, la responsabile del casting di “Jackie”, il biopic su Jacqueline Kennedy diretto da Pablo Larraín, gli chiese se per qualche settimana poteva sospendere la sua attività di pensatore e difensore del liberalismo a Parigi per venire a Washington a interpretare Ted Kennedy, vista la somiglianza impressionante con il fratello minore di Jfk. Non ci pensò due volte. E si ritrovò nel camerino con Natalie Portman, Jackie, vivendo per qualche giorno un piccolo sogno hollywoodiano. Ma oggi Gaspard Koenig, scrittore e filosofo liberale francese, ha altro per la testa. “Ho deciso di candidarmi all’Eliseo perché sono insoddisfatto dell’offerta politica attuale e perché non esiste una vera forza centrista radicale e liberale”, dice al Foglio Koenig, 39 anni, che nel 2017 votò Emmanuel Macron e ora è tra i critici più severi del quinquennio. “Dopo essere stato eletto, Macron ha rindossato rapidamente gli abiti classici dell’ispettore delle finanze per ricentralizzare il potere. Mai come in questo quinquennio il potere è stato concentrato a Parigi, da tutti i punti di vista”, afferma Koenig, prima di aggiungere: “L’attuale inquilino dell’Eliseo ha inoltre portato al suo apogeo l’iperpersonalizzazione della Quinta Repubblica. Decide tutto e si rivolge ai francesi come se fossero dei bambini. Mi viene in mente, in questo senso, una delle sue ultime interviste, in cui ha dichiarato di aver ‘imparato ad amare i francesi’…”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE