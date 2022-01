L'elettore della gauche è sconsolato

Il popolo della gauche francese non è mai stato così triste, disincantato e allo stesso tempo arrabbiato per quanto sta accadendo nella sua famiglia politica, dove è tutto un bisticciare e un accusarsi a vicenda tra i nove leader candidati all’Eliseo. Ieri, nel giorno in cui Anne Hidalgo, candidata del Partito socialista alle presidenziali, ha presentato le settanta proposte del suo programma per la Francia, il Monde ha pubblicato un’inchiesta sullo sconforto degli elettori di sinistra francesi, raccogliendo più di quattrocento risposte, tutte venate di pessimismo. “Oscillo tra la collera e la disperazione, con l’impressione di assistere a uno spreco immenso e a un suicidio politico messo in atto pazientemente da una classe politica sconnessa dalla realtà”, ha detto al Monde Philippe, ricercatore di 51 anni, criticando i capricci dei vari Yannick Jadot (Verts), Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) e Fabien Roussel (Parti communiste français) che rifiutano le primarie aperte a tutte le sinistre per arrivare a una candidatura unica. “Questa iniziativa avrebbe il merito di essere vista con un po’ più di rispetto e di attenzione. Non perdonerò mai a queste persone di averla disprezzata”, ha aggiunto.

