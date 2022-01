Le Pen, Zemmour e Pécresse sgomitano. Inizia la “guerre des trois”

Ognuno con la propria strategia, la prima puntando sull’antimacronismo, il secondo sull’unione delle destre, la terza sulla sua forza aggregante, ha ancora dieci settimane per convincere gli elettori di essere nella migliore posizione per battere Emmanuel Macron attualmente al primo posto nei sondaggi

Parigi. Soltanto un’ascesa spettacolare e altamente improbabile di Jean-Luc Mélenchon, leader della gauche giacobina, potrebbe scongiurare la “guerre des trois”, ossia dei tre candidati della destra francese che si contendono un posto per il secondo turno delle presidenziali di aprile: Marine Le Pen, presidente del Rassemblement national, Éric Zemmour, candidato di Reconquête!, e Valérie Pécresse, portabandiera dei Républicains, il partito gollista. Ognuno con la propria strategia, la prima puntando sull’antimacronismo, il secondo sull’unione delle destre, la terza sulla sua forza aggregante, ha ancora dieci settimane per convincere gli elettori di essere nella migliore posizione per battere Emmanuel Macron.