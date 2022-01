Fare match con un candidato. Ecco il "Tinder delle presidenziali francesi"

Un'applicazione prova a riconciliare i giovani con la politica. Al posto dei potenziali partner delle app di dating ci sono le proposte dei candidati: dopo cinquanta risposte l'algoritmo calcola il profilo più compatibile. In Francia è un successo

“Tutto è partito da una constatazione: nove giovani su dieci non sono andati a votare alle elezioni regionali di quest’anno”, spiega François Mari, studente di 19 anni all’École des hautes études commerciales (Hec) di Parigi. Dopo aver condiviso questa fotografia della realtà con Grégoire Cazcarra, 21 anni, allievo dell’Escp Business School, e Wallerand Moullé-Berteaux, 24 anni, fondatore del media online Le Crayon, i tre hanno lanciato un’applicazione per provare a riconciliare i giovani con la politica, che dal 2 gennaio è in cima alle classifiche di download negli store francesi: Elyze.