La legge bipartisan per finanziare la polizia racconta bene il primo anno di Biden

Il presidente degli Stati Uniti insiste con il suo realismo contro “i castelli per aria” e con le accuse ai repubblicani sempre contrari, ma se la prima cosa è d’aiuto per uscire dallo stallo, forse la seconda no

I deputati democratici che devono essere rieletti in circoscrizioni contese alle elezioni americane di metà mandato a novembre stanno lavorando insieme ad alcuni colleghi repubblicani per far passare una legge che si chiama Invest to Protect Act e che prevede investimenti nelle forze di polizia. “Se vuoi più sicurezza, non puoi ottenerla tagliando, tagliando, tagliando”, ha detto al sito Axios, che per primo ha pubblicato la bozza del testo di legge, Josh Gottheimer, democratico del New Jersey.