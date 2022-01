L'inflazione è un gran problema per Biden

Il 54 per cento degli americani pensa che l’economia stia peggiorando e molti se la stanno prendendo con l'attuale presidente. Se l'aumento dei prezzi non si arresta prima del voto di metà mandato per il Partito democratico si potrebbe inasprire la crisi politica

Il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri hanno detto per mesi che l’inflazione sarebbe stata soltanto transitoria, un problema temporaneo che si sarebbe risolto con il rimbalzo dell’economia e con l’aggiustamento delle questioni legate alle catene di approvvigionamento. Ma i nuovi dati hanno messo in discussione le ipotesi su quanto dureranno i prezzi alti, aggravando il problema dell’inflazione per la Casa Bianca a soli dieci mesi dalle elezioni di metà mandato, a novembre. I prezzi sono saliti del 7 per cento nei dodici mesi terminati a dicembre, rendendo il 2021 il peggior anno per l’inflazione dal 1982, secondo un nuovo bollettino del Bureau of Labor Statistics. L’aumento dei prezzi di quasi tutto, dalla benzina agli alimentari alle automobili di seconda mano e ai materiali da costruzione, potrebbe inasprire la crisi politica per Biden e per il Partito democratico. L’inflazione ha un impatto diretto sul portafoglio degli elettori e, secondo gli osservatori dell’opinione pubblica, potrebbe condizionare la loro impressione riguardo a un’economia che su altri dati è più stabile e si sta rafforzando. La disoccupazione è bassa, i salari in aumento e il mercato azionario è prospero, ma con un continuo incremento dei prezzi, Biden potrebbe pagare un costo politico alle elezioni di midterm, che determineranno il controllo di entrambe le camere del Congresso.

“Questo avrà importanti conseguenze in autunno,” ha detto Frank Luntz, sondaggista repubblicano di lunga esperienza. Gli elettori, nei focus group che ha condotto lui, sono apparsi sempre più ansiosi e, nonostante l’emergenza pandemica sia rimasta la preoccupazione principale, l’aumento dei prezzi delle merci sta diventando dominante. “Di tutti i problemi economici, questo è il numero uno”, ha affermato Luntz. “Ed è il numero uno perché sia la classe medio-alta sia quella medio-bassa ne sono influenzate”. Il 54 per cento degli americani pensa che l’economia stia peggiorando, secondo un sondaggio della settimana scorsa condotto dalla Quinnipiac University, e molti se la stanno prendendo con Biden. Il 57 per cento è in disaccordo con la gestione dell’economia del presidente, e solamente un 34 per cento l’approva. “Gli elettori rimangono ancora estremamente preoccupati per l’inflazione,” dice Celinda Lake, sondaggista democratica. “E’ importante che i democratici dicano: ‘Stiamo facendo progressi, ma mentre li facciamo, questo non è minimamente abbastanza e dobbiamo fare di più’”. Lake ha inoltre indicato alcuni aspetti dell’agenda di Biden, il Build Back Better, popolari tra gli elettori e in grado di abbassare l’inflazione – tra cui diminuire i costi dell’assistenza all’infanzia, dei medicinali su prescrizione e della cura degli anziani – ma la legge è bloccata al Senato per l’opposizione dei repubblicani e quella del senatore democratico della West Virginia, Joe Manchin.

La gente non percepisce che sono stati creati 9 milioni di posti di lavoro, ma che per fare il pieno servono 10 dollari in più

Biden ha spiegato che la legge sulle infrastrutture migliorerà il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica del paese, prevenendo problemi futuri con la catena di approvvigionamento globale, e che, nel caso di approvazione, il Build Back Better metterà più soldi nelle tasche degli americani. Tuttavia il tempo è limitato. Gli studi mostrano che l’atteggiamento nei confronti della direzione che sta prendendo l’economia tende a irrigidirsi, negli anni elettorali, verso maggio e giugno. Per via anche del fatto che le notizie negative tendono ad attecchire più a lungo di quelle buone, i democratici considerano cruciali i prossimi mesi. “La volatilità è talmente alta in questo momento che gli elettori sono quasi scioccati,” dice Lake, aggiungendo: “Il modo in cui le persone descrivono questo momento è: siamo sulle montagne russe, e vogliamo scendere”.

Per il partito al potere tutto ciò potrebbe rivelarsi pericoloso, anche se l’Amministrazione Biden ha altri indici economici forti e stabili cui fare riferimento. “Non importa quanto bene stia andando tutto il resto: le persone sentono davvero l’inflazione”, ha detto Joe Trippi, consigliere politico democratico. “La maggior parte della gente non percepisce che sono stati creati nove milioni di posti di lavoro. Non lo sente. Sente invece benissimo che per fare il pieno servono dieci dollari in più di prima e che il pane costa di più. E molti lo sentono anche se sono pagati di più”.

Brian Deese, direttore del Consiglio economico della Casa Bianca, ha detto che l’inflazione persiste perché il tasso di disoccupazione è sceso più velocemente del previsto e perché la pandemia continua ad avere il suo effetto sull’economia globale e sulla supply chain. Rispondendo alla domanda di un giornalista su cosa ha sbagliato l’Amministrazione nel definire l’inflazione “transitoria”, Deese ha dichiarato: “Se guardiamo la situazione a come era prima, alcune proiezioni e previsioni si sono realizzate in modo diverso rispetto a come ci aspettavamo. Ora credo che, a parte le definizioni, ci troviamo in una posizione per cui ci stiamo proiettando in avanti e la maggior parte delle previsioni ci dice che l’aumento dei prezzi si modererà”, ha aggiunto, allineando l’Amministrazione sulle previsioni che sostengono che l’inflazione si calmerà durante il corso dell’anno.

Sei mesi fa Biden aveva detto che con tutta probabilità l’inflazione sarebbe stata temporanea. “Il consenso generale è che ci sarà un lieve aumento e poi scenderà nuovamente”, aveva dichiarato il 24 giugno scorso. Più di recente, il presidente ha cercato di prendere in considerazione le tante preoccupazioni. “Per i lavoratori e la classe media, è un grande colpo”, ha detto il mese scorso in un’intervista con la stazione radio dell’Ohio Whio. “L’inflazione, almeno per il momento, è reale”. La settimana scorsa, Biden ha parlato della parte del rapporto del Bureau of Labor Statistics che segnala l’abbassamento dei prezzi, a dicembre, della benzina e di alcuni generi alimentari dopo mesi di aumenti, affermando che è una “prova del nostro progresso”. “Al tempo stesso, questi dati sottolineano che abbiamo ancora lavoro da fare, per via dei prezzi ancora eccessivamente in aumento e che stanno comprimendo i budget delle famiglie”, ha aggiunto.

I democratici dicono che un dibattito sull’economia è il benvenuto – contando sulla mancanza di piani concreti dell’opposizione – ma i repubblicani hanno replicato che i dati sull’inflazione sono l’ennesimo segnale del fatto che le politiche di Biden non stanno funzionando. “I cittadini si confrontato con la realtà ogni momento, che si tratti della benzina, del pane o di qualsiasi cosa acquistino. Così si ricordano di quanto sia inefficace l’Amministrazione Biden”, ha detto Corry Bliss, un consigliere repubblicano che lavora alle campagne elettorali per Camera, Senato e per quelle dei governatori. “Vedrete molti spot su questo argomento”, ha aggiunto. “Vedrete molte pubblicità con persone alle stazioni di benzina o al supermercato”.

Se i salari in crescita portano a prezzi in crescita, i salari devono aumentare ancora e l’economia si surriscalda



Nel corso dell’anno, i prezzi di cibo, energia e casa sono aumentati, in media, dell’8 per cento. Queste tre categorie rappresentano circa il 50 per cento del budget familiare medio, ha detto Douglas Holtz-Eakin, un analista politico repubblicano, ex direttore dell’Ufficio nonpartisan del Budget del Congresso. “Questo è il loro problema nella sostanza”, ha commentato Holtz-Eakin riferendosi all’Amministrazione Biden. “E non si sentiva da quarant’anni”. Dopo aver inizialmente detto che i prezzi in aumento sarebbero stati temporanei, la Casa Bianca ha ora scelto un approccio all-of-the-above, omnicomprensivo, all’inflazione. I funzionari, fra le altre misure, hanno creato una task force con l’obiettivo di alleviare eventuali interruzioni alle catene di approvvigionamento e per aumentare la disponibilità di camionisti, incrementando la competizione nell’industria delle spedizioni ed eliminando gli arretrati di merci nei porti chiave del paese. Ci sono i segnali di un miglioramento. Dopo che la Casa Bianca ha colpito i profitti aziendali dell’industria della carne, i prezzi sono scesi a dicembre, dopo mesi di aumenti. Dopo che la Casa Bianca ha coordinato un rilascio globale di riserve di petrolio, i prezzi si sono abbassati anche a dicembre. “Penso che stanno dicendo tutto quello che possono dire”, ha spiegato Dean Baker, un economista liberale. “Non penso che ci sia una singola cosa che possano fare che cambierebbe moltissimo la situazione”.

La Casa Bianca ha riconosciuto che la pressione dell’inflazione sta danneggiando le famiglie, ma insiste sul fatto che l’economia stia comunque avendo buone prestazioni, con il basso tasso di disoccupazione e un numero record di posti di lavoro creati. Tuttavia alcuni di questi argomenti stanno diventando sempre più difficili da sostenere. Dati del governo pubblicati la settimana scorsa segnalano che i ricavi medi settimanali della maggior parte dei lavoratori sono calati del 2,3 per cento nell’ultimo anno, con l’aggiustamento per inflazione, il che sta a significare che i salari non stanno tenendo il passo dei prezzi rialzati. “Questo fa male”, dice Matthew J. Slaughter, un economista dell’Università di Dartmouth. “Non è costruire opportunità. Non è portare avanti il sogno americano”.



Un funzionario senior della Casa Bianca, parlando anonimamente, ha riconosciuto che, anno dopo anno, i prezzi stanno crescendo più rapidamente dei salari orari, ma ha anche fatto riferimento a previsioni indipendenti che prevedono che l’inflazione potrebbe dimezzarsi nel corso del prossimo anno. Se l’inflazione cala dal 7 al 3,5 per cento e la crescita dei salari continua allo stesso ritmo, i lavoratori potrebbero migliorare la loro futura situazione economica in modo sostanziale. Il funzionario ha anche segnalato che i ricavi corretti con l’inflazione sono saliti dello 0,1 per cento quest’anno. Ma gli esperti continuano a vedere pericoli per l’Amministrazione nella traiettoria attuale dell’economia. Alcuni economisti mettono in guardia rispetto al rischio di una spirale “salario-prezzi”, in cui i lavoratori pagano e i prezzi simultaneamente salgono alle stelle, mentre uno insegue l’altro. Questo trend potrebbe essere complicato da arrestare senza un intervento della Federal Reserve che rischierebbe di rimandare gli Stati Uniti in una recessione. “Il pericolo è che cominciamo a vedere una dinamica della spirale ‘salario-prezzi’ in cui i salari in crescita portano a prezzi in crescita, che portano nuovamente a salari più alti,” ha detto Larry Summers, che ha occupato posizioni di rilievo nei governi di Bill Clinton e di Barack Obama, ma che ha criticato il pacchetto di 1,9 trilioni di dollari di Biden. “Le importantissime informazioni macroeconomiche apprese dalle esperienze del 1960 e 1970 ci dicono che un’economia surriscaldata porta non soltanto ad alta inflazione, ma anche a un’inflazione in accelerazione, e non c’è grande ragione di pensare che si calmerà presto”. L’impatto politico dipenderà semplicemente da quanto ci mette a farlo. “Penso che alla fine l’importante sarà questo: è temporanea questa situazione?”, ha detto Trippi. “Se lo è, ci sarà tempo fra oggi e novembre perché si evolva da sola in modo tale che non avrà effetto sule elezioni di metà mandato. Se invece si prolunga fino alle elezioni? Sì, farà male”.

