L'ostruzionismo è da abolire solo se lo subisco. Tormenti americani

Il sistema americano è stato fondato sul compromesso tra le parti. Nella concezione del primo presidente George Washington, i partiti non sarebbero nemmeno dovuti esistere. Però nacquero quasi subito: già nel 1795 Camera e Senato erano divisi tra federalisti e democratici-repubblicani. Oggi c’è una polarizzazione maggiore di allora e una propensione al compromesso bassissima. Facile quindi che uno strumento come il filibustering, che si traduce come ostruzionismo, venga disprezzato in modo così aperto da parte dell’Amministrazione Biden, che deve lavorare con una maggioranza estremamente esigua.

