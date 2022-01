L'evoluzione in Venezuela secondo Freddy Superlano

Il 21 novembre alle elezioni amministrative il blocco governativo aveva ottenuto 19 governatori su 23, ma in un contesto di forte assenteismo e di divisione dell’opposizione, oltre che di manipolazioni e pressioni di vario tipo. Al regime non è bastato, e ha annullato il risultato con cui a Barinas il candidato dell’opposizione Freddy Superlano aveva ottenuto il 37,6 per cento dei voti, contro il 37,21 di Argenis Chávez fratello di Hugo, e diventato governatore dopo il padre e un fratello. Invalidati prima Superlano, poi sua moglie, poi un altro candidato, l’opposizione ha infine presentato Sergio Garrido. Il regime gli ha contrapposto Jorge Arreaza, ex ministro degli Esteri e genero di Chávez, con un appoggio massiccio andato fino all’invio di ricercatissime autobotti di carburante. Domenica 9 gennaio non solo l’opposizione ha vinto di nuovo, ma il distacco è aumentato a ben 14 punti: il 55,36 per cento, contro il 41,27 di Arreaza. “Una vittoria che è stata possibile grazie al consenso, all'organizzazione, alla mobilitazione e alla volontà dei barinesi che volevano un cambio, dopo 22 anni di malgoverno chavista”, commenta con il Foglio Freddy Superlano.

