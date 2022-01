Sotto il veto della Polonia

Se non avrà i soldi del Recovery, Varsavia vuole prendere in ostaggio Bruxelles

Il governo nazionalista di Varsavia minaccia di prendere in ostaggio l’Unione europea, se la Commissione non sbloccherà il Piano nazionale di ripresa e resilienza. All’origine della disputa c’è la mancanza di indipendenza del sistema giudiziario. La Commissione ha chiesto a Varsavia una profonda modifica della riforma della giustizia, prima di dare il via libera al piano polacco da 36 miliardi. La Polonia ha già perso la sua quota di prefinanziamento del Recovery fund (4,5 miliardi). Anche l’Ungheria si trova nella stessa situazione. Ma se Viktor Orbán può permettersi di strumentalizzare lo scontro con l’Ue in chiave elettorale (il voto del 3 aprile è troppo vicino perché il Recovery fund faccia la differenza), il partito Legge e Giustizia (PiS) al potere a Varsavia ha bisogno dei soldi europei per consolidare il suo consenso in vista delle elezioni del 2023.