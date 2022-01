L'altra partita a Strasburgo

Martedì il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente e la deputata maltese del Ppe, Roberta Metsola, è la grande favorita per prendere il posto che è stato di David Sassoli. Ma per il futuro dell’istituzione è più importante un’altra partita che si sta giocando dietro le quinte delle trattative fra i grandi gruppi politici sulla spartizione degli incarichi politici: la permanenza o no del tedesco Klaus Welle, un’altra personalità del Ppe, come segretario generale. Se un presidente del Parlamento rimane in carica per due anni e mezzo, il segretario generale resta (in teoria fino alla pensione).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE