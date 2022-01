Sono l'erede di Sassoli al Parlamento europeo, dice la verde Bah Kuhnke

Roberta Metsola, deputata maltese del gruppo del Partito popolare europeo, è la grande favorita per prendere il posto di David Sassoli come presidente del Parlamento europeo, quando il 18 gennaio la plenaria di Strasburgo inizierà a rinnovare le cariche dell’istituzione per la seconda metà della legislatura. Al Parlamento europeo il mandato di presidenti e vicepresidenti dura due anni e mezzo. A inizio legislatura i tre grandi gruppi della coalizione che sostiene la Commissione di Ursula von der Leyen – oltre al Ppe, i Socialisti&Democratici e i liberali di Renew – avevano firmato un accordo: la prima metà sarebbe andata ai socialisti, la seconda metà ai popolari. Sassoli aveva cercato di rimettere in discussione l’intesa e proporsi per un secondo mandato. Ma i liberali non hanno risposto positivamente. E nemmeno i Verdi, che sono fuori dalla coalizione, hanno voluto dargli sostegno, annunciando che avrebbero dato il loro voto a una donna e lasciando intendere che sarebbe stata Metsola. Gli altri due candidati – il polacco nazionalista Kosma Zlotowski e la spagnola di estrema sinistra Sira Rego – non avevano possibilità. Poi la sorpresa. Ieri il gruppo dei Verdi ha annunciato che presenterà una sua candidata per la presidenza del Parlamento europeo: l’ex ministra svedese per la Cultura e la democrazia, Alice Bah Kuhnke.

