Orbán solidale con Tokayev

Non che l’Unione europea sia stata particolarmente battagliera durante la crisi in Kazakistan, ma sicuramente ha espresso preoccupazione per le violenze delle forze dell’ordine nei confronti dei cittadini. Le decisioni del presidente Qasim-Jomart Tokayev, che ha ordinato di sparare sui manifestanti, non sono condivise da parte di Bruxelles e dei suoi leader, tranne uno: Viktor Orbán. Il premier ungherese, secondo il ministro degli Esteri, Péter Szijjártó, avrebbe parlato con Tokayev per esprimergli la sua solidarietà e anche per offrirgli assistenza. Qualsiasi cosa succeda al mondo, Orbán va nella direzione contraria ai valori europei: difficile pensare che un politico alla guida di uno stato democratico possa credere che sparare sulla folla sia accettabile, che accentrare il potere epurando le forze dell’ordine sia costituzionale, che chiamare truppe straniere per tutelare i propri interessi sia conforme ai valori del mondo libero.

