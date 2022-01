Un attivista ci racconta come funziona il sistema di repressione in Kazakistan

Il sistema di Nursultan Nazarbayev ha costantemente eliminato ogni tipo di dissenso durante i suoi trent’anni al potere. I più importanti esponenti dell’opposizione e della società civile sono stati uccisi o imprigionati. Per questo non ci sono leader chiaramente riconoscibili nella protesta all’interno del Kazakistan”, dice al Foglio Barlyk Mendygaziyev, attivista per i diritti umani in esilio ora residente negli Stati Uniti con una moglie cittadina americana. In origine Mendygaziyev era un imprenditore: nel 1998 aveva creato la Karachaganak Support Services (Kss), specializzata nel trattamento dei fanghi oleosi che restano nei serbatoi: “L’unica in Kazakistan ad applicare le tecnologie più avanzate per evitare danni all’ambiente”, dice. Nel 2016, con un valore di mercato di 40 milioni di dollari, aveva deciso di dare la sua società ai 120 dipendenti, rimanendo come investitore e consulente, ed era poi andato negli Stati Uniti. “All’inizio del 2020 ho creato la fondazione Freedom Kazakhstan per sostenere la società civile kazaka di fronte alla repressione di massa del regime di Nazarbayev – ricorda – Ma alla fine del 2020 ho ricevuto una minaccia diretta da Karim Massimov, il capo del Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakistan: o interrompevo la mia attività per i diritti umani, o i miei parenti e i miei colleghi sarebbero stati presi in ostaggio”. Sì, si tratta proprio di quel Karim Massimov, che è stato arrestato nel fine settimana e accusato di alto tradimento. “Rifiutai, e a quel punto il regime kazako chiese la mia estradizione per terrorismo. Ovviamente l’Interpol rifiutò ma degli uomini armati e mascherati andarono a casa di mio fratello maggiore Kalyk, che è disabile, in sedia a rotelle e quasi cieco, accusandolo di aver rubato 10 cavalli e 300 metri di cavo. All’altro mio fratello Bekizhan è stata messa della marijuana in tasca per accusarlo di traffico di droga, oltre che di finanziamento di estremisti, riciclaggio di denaro, organizzazione di un gruppo criminale ed evasione fiscale. In custodia cautelare dal 3 giugno 2021, dovrebbe essere ricvoverato perché si è aggravata una malattia cronica. Alcuni parlamentari europei hanno chiesto il suo rilascio e anche di visitarlo, ma il regime non dà il permesso”. E non lo darà certo oggi.

