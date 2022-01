Così le start up in Turchia si tengono al riparo da Erdogan

Ankara. L’e-commerce turco è tra i settori che resiste alle gravi turbolenze della valuta turca e pur avendo subìto una contrazione nell’ultimo trimestre del 2021 resta comunque un settore in espansione. Lo stesso si può dire al momento per le 3.955 startup, un ecosistema che negli ultimi anni è cresciuto molto in Turchia. Mentre il settore maggiormente colpito dalla crisi valutaria è quello riguardante i prodotti di importazione come la componentistica elettronica. Questo inizio del 2022 fa registrare per la Turchia una inflazione alle stelle. L’indice dei prezzi al consumo è salito del 36 per cento su base annua, ma nonostante questo la Turchia si attesta tra i primi 10 paesi europei per quanto riguarda l’afflusso di venture capital, facendo registrare accordi di investimento per un valore di oltre 600 milioni di dollari: un record per l’ecosistema delle startup turche.

