Non vi piace l'euro? Guardate il caos turco

La lira turca continua la sua discesa a precipizio causata dal diktat del presidente Recep Tayyip Erdogan alla banca centrale, affinché riduca i tassi d’interesse. “L’islam vieta l’aumento dei tassi e noi combattiamo contro le lobby straniere che ce li impongono”. Ieri la valuta ha perso un altro 6,5 per cento, il 30 per cento in 4 settimane, e ora per ottenere un dollaro servono 17,6 lire turche, 20 per un euro. La banca centrale (Tcmb) ubbidisce, pena il licenziamento del governatore (com’è accaduto lo scorso marzo a Naci Agğbal, che era anche ex ministro del Tesoro) e come dal 2019 è invariabilmente capitato ogni anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE