Perché il presidente lituano considera “un errore” la difesa di Taiwan

Quello della Lituania sta diventando un caso di scuola nello scontro tra paesi occidentali e il cosiddetto “modello cinese”. Un esempio che probabilmente spingerà altri paesi a non infastidire mai la Cina per paura di conseguenze. In un’intervista con la radio Ziniu Radijas, l’altro ieri il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto che “è stato un errore” aprire a Vilnius un ufficio di rappresentanza di Taipei chiamandolo “Ufficio di rappresentanza di Taiwan”. “Penso che non sia stato un errore l’apertura in sé dell’ufficio, ma il suo nome, che non è stato coordinato con me”, ha detto il presidente, smentito poche ore dopo dal ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis che ha confermato che tutte le decisioni “sono state prese con la presidenza”. “Il nome dell’ufficio è diventato un fattore cruciale”, ha detto Nauseda, “ha avuto un impatto molto forte sulle nostre relazioni con la Cina e ora dobbiamo fare i conti con le conseguenze”. Ha poi aggiunto: “Sono state prese misure non convenzionali contro la Lituania e dobbiamo essere attivi e segnalare molto chiaramente all’Unione europea che si tratta di un attacco contro uno dei paesi dell’Ue”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE