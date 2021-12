Non lasciamo sola la Lituania contro il bullismo cinese

Diplomatici in fuga, boicottaggi commerciali. Come fermare il boicottaggio, politico ed economico, di Pechino

L’ambasciata della Lituania in Cina da mercoledì scorso lavora dalla Lituania. Non c’è più alcun rappresentante della diplomazia di Vilnius a Pechino, dopo che Audra Ciapiene, funzionaria responsabile degli affari correnti da quando l’ambasciatrice era stata richiamata a settembre, è tornata in Lituania. Secondo il Financial Times, il motivo di questa “evacuazione” dei rappresentanti lituani dalla capitale cinese è che il governo di Pechino avrebbe chiesto ai diplomatici lituani in Cina di riconsegnare il loro passaporto diplomatico – quello che gli consente di avere l’immunità diplomatica – rischiando quindi fermi e arresti e incriminazioni arbitrarie per motivi politici.